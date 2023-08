Serie B, da Cosenza-Ascoli a Ternana-Sampdoria: probabili formazioni 1a giornata

Sfida importante in B, a partire dal primo turno. Cremonese-Catanzaro potrebbe già risultare uno scontro diretto, non irrilevante, per un'ipotetica corsa al titolo futura. La formazione di Ballardini è retrocessa in cadetteria, ma ha fatto un mercato di notevole spessore, inserendo in rosa giocatori del calibro di Vazquez, Collocolo e Bertolacci. Altrettanto importanti le conferme di Afena-Gyan e Zanimacchia e con ogni probabilità si iscriverà con forza al lotto delle pretendenti al titolo. Dall'altra parte, i neopromossi calabresi. La brillante stagione della squadra di Vivarini nel girone C di Lega Pro scorso ha rubato di parecchio l'occhio, per gioco espresso e risultati ottenuti. Quindi, c'è grande attesa per vedere all'opera il gioiello Vandeputte e tutto il resto dell'organico giallorosso nella seconda categoria italiana.