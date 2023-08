Il Catanzaro si assicura il colpo in attacco per la prossima Serie B. dalla Ternana arriva il bomber Alfredo Donnarumma

Procede il calciomercato del Catanzaro, neopromosso in Serie B. La dirigenza calabrese lavora per rinforzare l'organico del tecnico Vivarini, in vista dell'imminente inizio del campionato. Dopo l'innesto di Enrico Brignola, ecco il secondo colpo del reparto offensivo. Dalla Ternana arriva Alfredo Donnarumma, reduce da due stagioni in rossoverde con 15 reti in 53 presenze.