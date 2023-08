Cosenza-Ascoli, Viali: “Hanno identità definita, Tutino innesto di qualità. Noi…”

Le dichiarazioni di William Viali in vista del match tra Cosenza e Ascoli, valido per la prima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato diciannove agosto alle ore 20.30 allo stadio Gigi Marulla

Parola a William Viali . Il tecnico dell' Ascoli è intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia del match valido per la prima giornata del campionato di Serie B . Dionisi e compagni affronteranno il Cosenza di Caserta al Gigi Marulla con l'obiettivo di cominciare nel migliore dei modi il torneo cadetto. Di seguito, le sue parole:

"Mi fa piacere tornare a Cosenza, rivedrò tante persone a cui voglio bene, sarà assai emozionante. Hanno costruito una squadra molto interessante, una base solida puntellata con innesti di qualità come Mazzocchi e Tutino. Come giocare? Dovremo rimanere corti e non regalare spazi ai loro attaccanti, senza perdere palle in uscita ed essendo equilibrati. Hanno un’identità ben definita ed allo stadio ci sarà grande entusiasmo. Noi ripartiremo dalla bella prestazione di Verona, come coraggio e atteggiamento, cercando di limare qualche errore di troppo”.