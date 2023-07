Caos Serie B, pres. Ascoli: “Si ritorni allo spirito del calcio e alla meritocrazia”

"L’Ascoli Calcio 1898 si è iscritta a un campionato con format a 20 squadre e con inizio il 19 agosto; su questa previsione ha eseguito ingenti lavori di adeguamento dell’illuminazione, ha stilato percorsi tecnici e sportivi e, soprattutto, ha previsto budget economici/finanziari – inclusa la campagna abbonamenti – oltre all’organizzazione logistica delle trasferte. E così hanno fatto tutte le altre società iscritte a quello che è considerato il campionato più avvincente d’Europa. La Serie B, che in questi anni si è distinta per la coesione dei club nel portare avanti programmi di innovazione e modernità di prodotto, non può diventare stanza di compensazione delle contraddizioni sempre più visibili nel sistema. Non si può passare una intera estate dietro alle carte bollate. Si ritorni allo spirito del calcio, alla sua essenza di sportività, di meritocrazia e di emozione pura, aspetti che rendono questo sport il più bello al mondo”.