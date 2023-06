Serie B: il Lecco verso l’ok, l’esclusa tra Reggina e Brescia pronta al ricorso

Se il Lecco va verso l'ammissione in Serie B, la posizione della Reggina resta in bilico. E il Brescia spera nel ripescaggio...

Domani, venerdì 30 giugno, il verdetto. Dopo le domande di iscrizione presentate in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B, la Covisoc e la Commissione Infrastrutture dovranno emettere la sentenza in merito alle posizioni in bilico di Lecco e Reggina. Dopo la festa promozione, con la B riconquistata dopo 50 anni, la corsa contro il tempo. Il Lecco ha presentato tutti i documenti necessari in tempo, salvo uno: l'indicazione dello stadio dove disputare le gare interne. Perché il "Rigamonti-Ceppi" non è a norma.