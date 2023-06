Serie B, finale d’andata playoff: Cagliari-Bari a Mariani, c’è anche Valeri

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia l'arbitro di Cagliari-Bari . Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano . Il quarto uomo sarà Daniele Chiffi di Padova . Si rendono noti anche i nominativi di V.A.R. (Valerio Marini di Roma 1 ) e A.V.A.R. (Paolo Valeri di Roma 2 ) che dirigeranno la gara valevole per la finale di andata dei playoff di Serie B , in programma giovedì 8 giugno alle ore 20:30 all'Unipol Domus.

Le possibili dimissioni dalla Can (Commissione Arbitri Nazionale) da parte di Paolo Valeri (e di Massimiliano Irrati), d'altra parte, non sono ancora ufficiali. Gli organici per la prossima stagione, infatti, verranno definiti il 1° luglio, con i due direttori di gara che potrebbero comunque ricoprire un ruolo diverso nel mondo degli arbitri.