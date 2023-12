Serie B, Catanzaro-Brescia 2-3: rimonta delle Rondinelle al “Ceravolo”. La classifica

E' attualmente in corso la 18esima giornata del campionato di Serie B. Il Parma capolista batte 3-1 la Ternana e allunga sul Venezia, fermato in casa dal Lecco. Vittoria schiacciante per la Cremonese sul Modena con il risultato di 4-0. Rocambolesco 3-3 tra Como e Palermo, con la formazione di casa che conquista il pareggio in extremis con il penalty trasformato da Verdi al 92esimo. Il Brescia, in campo alle 15.00, rimonta due gol e vince in casa del Catanzaro. Ben quattro, invece, le gare attualmente in corso. Si tratta di Pisa-Ascoli, Sudtirol-Reggiana, Bari-Cosenza e Sampdoria-Feralpisalò.