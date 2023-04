Serie B, Capozucca sui playoff: “Cagliari più attrezzato, antagonista il Parma”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari

“Playoff? La squadra più attrezzata è il Cagliari. L’ho sempre detto. Con Ranieri la squadra che ha l’organico più competitivo, c’è più equilibrio. Sono convinto che farà bene. Come antagonista vedo il Parma anche se non ha avuto un percorso brillante”, così Stefano Capozucca ai microfoni di Tmw. L'ex direttore sportivo del Cagliari ha inoltre analizzato i percorsi antitetici di Benevento e Genoa ma non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

GENOA- "Sono molto felice per Gilardino, è un ragazzo che conosco: l’ho avuto come giocatore. Sono contento per i risultati, ha dato il giusto assetto tattico alla squadra. Soprattutto a livello difensivo il Genoa è cresciuto molto. Mi auguro come tifoso del Grifone che arrivi questa promozione”

BENEVENTO- "Non lo conosco personalmente ma mi dispiace molto per il Presidente. È un passionale, investe molto. È incappato in una stagione sfortunata e negativa. Se devo cercare il pelo nell’uovo, mi permetto di dire che far andare via Pasquale Foggia è stato un errore: avere un direttore che conosceva pregi, difetti e situazioni, era un vantaggio. Dopo di lui c’è stato il vuoto. Gli allenatori puoi sostituirli, ma chi governava la squadra no”.

NAPOLI- "Il mercato lo fanno le offerte. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Osimhen, magari andrebbe sacrificato. Il valore della rosa è aumentato, grazie anche al lavoro di Spalletti. Credo comunque che De Laurentiis voglia mantenere il proprio organico. Poi dipende dalle offerte”.

CHAMPIONS LEAGUE- "Se vince un’italiana io sono contento. Sarebbe importante per il nostro sistema. Ma abbiamo visto di che spessore è il Manchester City, così come Real e Chelsea”.