Serie B, a Pisa vince il Bari al 90′. Poker Venezia con la Ternana. La classifica

Stava per sprecare una grande occasione il Bari, in superiorità numerica dal 13' causata da un'ingenuità di Nagy che ha lasciato il suo Pisa in dieci uomini per praticamente l'intera gara. Nonostante ciò, il primo gol del match lo ha siglato la compagine nerazzurra con il calcio di rigore di Torregrossa al 18'. Altri diciotto minuti più tardi, è arrivata la reazione dei "galletti" con la firma di Sebastiano Esposito. L'episodio che ha cambiato definitivamente la partita è arrivato al 90' con un tocco col braccio del difensore dei toscani Caracciolo che è costato un pesante penalty in favore dei biancorossi. Dal dischetto ha "tolto la ragnatela" Antenucci che ha spedito il pallone sotto l'incrocio dei pali regalando tre punti che mettono quasi in cassaforte il terzo posto del Bari, con il SudTirol distante sette punti.