Serie B, 6ª giornata: vince il Pisa, pareggiano Venezia e Cremonese. La classifica

Dopo la vittoria conquistata venerdì sera dal Cosenza ai danni del Palermo, sono cinque le partite andate in scena oggi, sabato 23 settembre, alle ore 14:00. Inizia con un pari l'avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina della Cremonese. Sfuma nel finale, infatti, la vittoria dei grigiorossi, con l'Ascoli che trova il gol del 2-2 al minuto 88 con Rodriguez. Entrambe le compagini chiudono la partita in dieci uomini alla luce delle espulsioni di Quagliata e Bellusci. Successo esterno del Pisa sul campo della Feralpisalò, mentre il Sudtirol beffa in extremis la Ternana, che non riesce a conquistare, dunque, la prima vittoria stagionale. Non vanno oltre lo 0-0 Modena e Lecco.