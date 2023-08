Serie B, 1a giornata: vincono Samp e Cosenza, in gol La Gumina e Tutino. Pari Cremonese

Dopo il pareggio a reti bianche tra Bari e Palermo, sono tre le sfide andate in scena sabato sera, valevoli per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Inizia con una vittoria il cammino della Sampdoria in cadetteria: la squadra di Andrea Pirlo, fra le mura dello Stadio “Libero Liberati” ha battuto per 2-1 la Ternana, annullando di fatto il -2 in classifica. Decisive le reti di La Gumina (dal dischetto) e De Paoli; a nulla è servito, invece, il gol di Di Stefano in pieno recupero. Buona la prima anche per il Cosenza che ha conquistato l’intera posta in palio ai danni dell’Ascoli, che ha terminato la gara in otto uomini a seguito di una clamorosa tripla espulsione nel giro di un quarto d’ora: sotto la doccia Falasco, Buchel e Forte. In gol l’ex Palermo Tutino (dal dischetto), Arioli e Zilli. La Cremonese, infine, non va oltre lo 0-0 in casa contro il neopromosso Catanzaro.