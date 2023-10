Serie B, 11ª giornata: pari Spezia, Samp e Catanzaro ko. Risultati e classifica

Dopo la sfida tra Cittadella e Cremonese, terminata con il risultato di 2-1 in favore di Franco Vazquez e compagni, sono quattro le gare andate in scena alle ore 14:00, valevoli per l'undicesima giornata del campionato di Serie B ed in attesa del match delle 16:15 tra Ascoli e Parma. Importante successo per il Como che, fra le mura amiche dello Stadio "Sinigaglia", beffa il Catanzaro grazie alla rete messa a segno al minuto 6 da Verdi e torna alla vittoria dopo un mese. Trionfa sul campo della Feralpisalò la Reggiana; vince in rimonta anche il Sudtirol che, al "Druso", batte per 3-1 la Sampdoria di Andrea Pirlo, con il tecnico blucerchiato espulso nel finale. Si dividono la posta in palio al "Picco" anche Spezia e Cosenza.