Sampdoria, Pirlo: “Brutto approccio, ma gran reazione. Playoff? Ora serve continuità”

Dopo la vittoria contro la Feralpisalò, la Sampdoria conquista il suo successo di fila battendo in rimonta a "Marassi" l 'Ascoli . Un successo importantissimo per i blucerchiati che agganciano la zona playoff e rilanciano le proprie ambizioni stagionali. Ad analizzare il momento vissuto dai liguri è il tecnico Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa nella consueta conferenza stampa post gara.

"Lo diciamo sempre da inizio stagione. Abbiamo un gruppo forte se ci siamo tutti. E oggi lo abbiamo dimostrato. Vittoria importantissima per l'autostima dopo la vittoria di Piacenza. Era la prima partita da presidente di Manfredi. C'era tutto un insieme che ci portava a fare questo tipo di partita. L'abbiamo approcciata male, con la testa pensavamo di essere belli e invece queste partite vanno affrontate col coltello fra i denti. Manfredi? Sappiamo che lui è il presidente, la squadra è serena. Sappiamo di avere una società forte che non ci fa mancare niente e ci appoggia tutti i giorni".

"Partita della svolta? E' stata la scintilla. Giocare davanti a questo pubblico ti trascina. Abbiamo visto come ci spingeva e come aveva voglia di portare a casa il risultato come noi. Quando metti insieme queste componenti, i risultati arrivano. Non bisogna mollare perché la strada è lunga, bisogna cercare di dare continuità. Non pensiamo troppo in là ma alla prossima partita".