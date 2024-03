Sampdoria, Manfredi: “Club in mani solide, tifosi da A. Non cerco investitori”

Parola al patron della Sampdoria, Matteo Manfredi. Il numero uno blucerchiato, intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, si è soffermato non solo sul momento vissuto dalla squadra di Pirlo – adesso in corsa per i playoff – ma anche...

⚽️ 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 14:30)

Parola al patron della Sampdoria, Matteo Manfredi. Il numero uno blucerchiato, intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, si è soffermato non solo sul momento vissuto dalla squadra di Pirlo - adesso in corsa per i playoff - ma anche sui temi più caldi relativi alla struttura societaria del club.

"Se arriveranno il fondo o un paperone, il mio negozio è aperto. Ma se non arriveranno la Samp sarà sempre la Samp, ora in B, vedremo in futuro. E poi siamo noi a dover tornare in A, i nostri tifosi sono già da A. Normale che sognino una proprietà con un magnate, ma il mecenate non porta ad un rapporto diretto con i risultati. La Samp è in mani solide e stabili. siamo qui con l’obbligo di rimanerci per dare il 135%".

“Siamo intervenuti rinforzando il CdA, lavoriamo per rinforzare l’infrastruttura societaria. Siamo orgogliosi di averlo fatto ripartire dalla Serie B. Sono stato in Arabia Saudita con Andrea Mancini, c’era anche Roberto, ho avuto incontri in cui si è parlato di Samp. Se poi arriverà un Paperone tanto meglio, ma il nostro vero interlocutore è il tifoso”.

Sul percorso della squadra: “Anche la classifica si è mossa, ma ragioniamo partita dopo partita”.

Sul potenziale e sui possibili nuovi fondi: “Non cerco investitori. Anzi vi avviso, giovedì paro per Dubai, ma in vacanza. Poi preciso: qui non c’è finanziamento, abbiamo investito capitale proprio. E ne abbiamo a sufficienza per completare il progetto".

