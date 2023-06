Sampdoria, Legrottaglie: “Inizieremo a costruire la migliore rosa che vogliamo fare”

Nicola Legrottaglie è il nuovo direttore tecnico della Sampdoria. In occasione della Ocean Race di Genova, è andata in scena la conferenza stampa di Andrea Pirlo, Nicola Legrottaglie, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Durante la conferenza stampa di presentazione l'ex Juventus ha confermato che la società ha già le idee chiare in vista della prossima stagione.