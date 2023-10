Sampdoria, espulso Pirlo: il tecnico ex Juventus non sarà in panchina col Palermo

Pirlo è stato espulso per proteste nel finale di SudTirol-Sampdoria. Il tecnico blucerchiato non presenzierà in panchina contro il Palermo.

Vince in rimonta il Sudtirol che, al "Druso", batte per 3-1 la Sampdoria di Andrea Pirlo, con il tecnico blucerchiato espulso nel finale per eccessive proteste in occasione del calcio di rigore concesso agli altoatesini, realizzato da Casiraghi. L'ex Juventus non sarà dunque al comando dalla panchina nel corso del match del "Ferraris" contro il Palermo di Eugenio Corini in programma il prossimo 4 novembre. Al suo posto, è pronto a guidare la Samp l'allenatore in seconda, Roberto Baronio.