Reggina, TFN chiede 4 punti di penalizzazione per il secondo processo

Il Tribunale Federale Nazionale ha chiesto altri 4 punti di penalizzazione per la Reggina per i mancati pagamenti di marzo.

Nella giornata di oggi i legali della Reggina si sono presentati davanti al Tribunale Federale per discutere il secondo deferimento, quello riguardante la scadenza dello scorso 16 marzo. Secondo indiscrezioni raccolte da "GianlucaDiMarzio", il Tribunale Federale Nazionale che ha analizzato la questione dopo i rilievi della Covisoc per il mancato pagamento di stipendi ad alcuni tesserati e del mancato versamento delle ritenute Irpef, ha chiesto 4 punti di penalizzazione per questo secondo procedimento.