Reggina, Inzaghi: “Ottimo campionato, ora siamo in silenzio stampa per tanti motivi”

Le parole del tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, a margine dell'evento "The Coach Experience" svoltosi a Rimini.

Dopo l’eliminazione ai play-off avvenuta per mano del Sudtirol, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi torna a parlare di Reggina e lo fa ai microfoni di TMW a margine dell'evento "The Coach Experience" tenutasi a Rimini.

"Un ottimo campionato, ora siamo in silenzio stampa per tanti motivi ma spero si risolva tutto".

Due battute infine in vista della sfida Champions del fratello Simone, sabato atteso alla finale contro il Manchester City: "Lo sento emozionato. Penso abbia poco da perdere, per un allenatore è l'apice della carriera e lui se l'è meritato. Giocano contro la più forte del mondo, forse quasi imbattibile, ma siamo undici contro undici... Penso che stasera non dormirà. L'unica cosa che posso dirgli è di godersi ciò che ha fatto e pensare che il lavoro premia sempre. Complimenti a lui, mi auguro che vinca perché se lo meriterebbe".