Ascoli-Benevento, probabili formazioni: Sottil sfida Caserta nei playoff di Serie B

Al via i playoff di Serie B, nella prima gara dei turni preliminari si affronteranno Ascoli e Benevento, oggi 13 maggio alle 20:30

L' Ascoli rivelazione di Serie B affronta il Benevento nella prima gara dei preliminari dei playoff di Serie B. Due punti hanno diviso le due compagini nella classifica finale della regular season, 65 per i marchigiani e 63 per i sanniti. Il match del "Del Duca" è in programma oggi, 13 maggio, alle 20:30.

Miglior rendimento del girone di ritorno per i bianconeri, che hanno conquistato ben 36 punti nella seconda parte di campionato, in particolare quattro vittorie nelle ultime cinque con un solo gol subito. L'Ascoli avrà il doppio vantaggio in virtù della miglior posizione rispetto alla compagine di Fabio Caserta: non soltanto giocherà la gara, ed eliminazione diretta, nello stadio di casa, ma in caso di pareggio passerà comunque al turno successivo. Pochi dubbi per il tecnico Sottil, che dovrò fare a meno solamente dello squalificato D'Orazio, al suo posto sulla fascia sinistra andrà Falasco, con l'ex PalermoSalvi sulla corsia opposta. Non si tocca Buchel nella cerniera di centrocampo, sono infine in quattro per tre maglie nel tridente: dovrebbe esserci Maistro a supporto delle due punte Dionisi e Tsadjout, insegue Bidaoui.