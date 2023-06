Perugia, Massimo Ferrero vuole acquistare il club: contatti avviati con Santopadre

Massimo Ferrero, dopo l’addio alla Sampdoria, si prepara a rientrare nel mondo del calcio . L'ex patron blucerchiato, infatti, sarebbe in trattativa per acquistare un club di Serie C: il Perugia .

Il Grifo è stato messo in vendita dal patron Santopadre dopo la retrocessione in Lega Pro concretizzatosi al termine della stagione di B appena conclusa. Secondo quanto riporta TMW, tra l’ex presidente della Sampdoria e l’attuale numero uno del Perugia sarebbero stati già avviati i primi contatti. In virtù di ciò risulteranno particolarmente importanti i prossimi giorni in cui sono attesi ulteriori sviluppi.