Perugia-Ascoli 1-0, il gol di Strizzolo vale la prima vittoria stagionale degli umbri

Prima sconfitta anche per i marchigiani che perdono terreno in classifica

Prima vittoria per il Perugia e prima sconfitta per l'Ascoli in questa edizione della Serie B. La rete di Strizzolo realizzata al 42' su assist di Casasola consegna i primi tre punti stagionali alla formazione di Castori, la quale si stacca dall'ultima posizione in classifica della Serie B che al momento è occupata solamente dal Pisa, sconfitto questo pomeriggio contro la Reggina.