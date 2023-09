Parma-Sampdoria, Murru: “B difficile, dobbiamo dare tutto. Pubblico arma in più”

La Sampdoria sta vivendo un periodo complicato. Soltanto due punti in cinque giornate per la formazione capitanata da Andrea Pirlo frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La società blucerchiata partiva con una penalizzazione di due punti per i mancati pagamenti passati. I tifosi mugugnano ma nonostante ciò al Tardini di Parma ci saranno oltre 6000 sostenitori a spingere i liguri verso una vittoria che sarebbe importante contro la formazione emiliana che si trova in vetta alla classifica e che viene dai cinque gol realizzati al Ceravolo contro il Catanzaro . Alla vigilia del match contro i ducali ha parlato in conferenza stampa il capitano Nicola Murru . Di seguito le dichiarazioni:

"Sapevamo che la Serie B non è un campionato facile . Siamo ripartiti concentrati e vogliamo andare al “Tardini” per ottenere dei punti perché la Samp non può essere questa. Ci dobbiamo rialzare, dando tutti qualcosa in più: in questo momento non servono le parole ma ai più giovani bisogna trasmettere l’atteggiamento giusto, dando l’esempio sul campo. I tifosi? Giocare con la spinta del pubblico è sicuramente un’arma in più, non possiamo sentire la loro pressione: pensiamo a dare tutto e loro saranno sempre dalla nostra parte