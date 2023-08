Parma, Pecchia: “Cittadella squadra storica della B, ce la giocheremo alla pari”

“Il nostro modo di pensare deve essere guardare avanti, a quello che troviamo di fronte. Il nostro passato dà un senso, c’è stata una continuità, è una stagione passata. Abbiamo dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare e pensiamo al Cittadella. E’ una partita contro una squadra che vale tantissimo, rappresenta in pieno la realtà della B. Lo sguardo è rivolto lì, le 3 partite in 7 giorni vale per tutti. E’ un mercato che porta a definire la rosa. Sono contento per l’uscita di Dario che affronta una grande esperienza, la nostra situazione va definita per chiudere il completamento della rosa. C’è poco da chiedere. Ho chiesto ai ragazzi di volere di più, di migliorarsi sempre. Ogni partita ci lascia degli spunti sui quali lavorare. Sabato affrontiamo una squadra che è storica della B, cambia 6-7 giocatori all’anno ma l’identità e l’anima restano le stesse. Questo è un merito per l’ambiente del Cittadella, noi dobbiamo metterci alla pari, ce la giochiamo allo stesso livello. Il Cittadella vale il Parma, ha vinto in Coppa Italia ad Empoli, ha vinto la prima di campionato, quindi affrontiamo una squadra in grandissime condizioni. Con la palla in nostro possesso dobbiamo essere molto rapidi, giocate individuali, in qualità. E ci sarà un momento in cui la partita prende un’altra piega, la classica partita di Serie B, una partita sporca. E noi dovremo farlo allo stesso livello, con la stessa intensità, a prescindere dalle strade che prende la partita. Quando sarà sporca, ci toccherà rimboccarsi le maniche e affrontarla. Contro il Cittadella non sono partite bellissime, ma questo non vuol dire che il Cittadella faccia un calcio brutto, anzi. Hanno idee, ha identità ben precisa, ed è una squadra molto chiara. Se la partita è brutta, domani bisogna farla brutta. L’importante è raggiungere l’obiettivo. Sono molto aggressivi e ci verranno sopra, noi dovremo accelerare i tempi. Ci sarà un tono più alto rispetto alla partita contro la Feralpisalò“.