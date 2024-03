Parma, Pecchia: “Brescia squadra solida al di là della vittoria sul Palermo”

Su Bernabé: "A parte Circati per la squalifica tutti sono rientrati in gruppo, oggi per buona parte anche Ansaldi. Bernabé ha recuperato, tutto il gruppo è a disposizione".

Sul Brescia: "Loro hanno un centrocampo che ruota abbastanza, non c'è un solo vertice, a volte c'è il doppio play. Possiamo affrontarlo con un trequarti centrocampista ma anche con la doppia punta. Le cose si possono fare con la stessa efficacia, io chiedo a tutta la squadra, al di là degli interpreti, di fare un discorso come squadra e non come singolo. Il comportamento della squadra deve essere sempre lo stesso. Maran? Ci siamo affrontati diverse volte, anche a Verona con qualche derby. Ha grande esperienza e vissuto, sa come si preparano le partite e come si affrontano gli avversari. La squadra si vede sul campo, ha buone idee in fase di possesso ma anche in non possesso, con tanta condizione. Sarà un confronto di un certo livello".