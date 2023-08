Parma, Hernani: “Serie B? Zero squadre deboli. Feralpisalò ha tenuto testa al Torino”

Hernani , centrocampista del Parma, dopo i due anni di prestiti indossando rispettivamente le maglie di Genoa e Reggina, è pronto per mettersi in luce con i ducali. Queste alcune delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Sono tornato come prima, con tanta voglia di fare bene, di aiutare i miei compagni, seguire quello che dice il mister per costruire un futuro bello per il Parma, perché lo merita. E’ una squadra forte, c’è tanta unità e tanta voglia. Ci sono i giovani, che procurano quello di meglio per raggiungere la Serie A. Nella vita ho imparato che ci sono delle gerarchie e delle scelte che vanno rispettato. Io ho pensato sempre a lavorare, a volte ci sono delle scelte e a volte no. Sono andato alla Reggina, non ho nulla da rimproverare, il Parma ha fatto tutti gli sforzi per riportarmi qui, mi ha fatto il rinnovo e penso a questo per ripartire. Con la mia esperienza per dare una mano a tutti“.