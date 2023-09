Parma, Estevez: “Sappiamo che non è facile, ma siamo ambiziosi e positivi”

Incontro con i tifosi al "Club Cuore Crociato" di Sala Baganza per una delegazione della formazione gialloblù. A darne notizia è la Gazzetta di Parma, che riporta anche delle parole pronunciate da Nahuel Estevez, rivoltosi direttamente ai sostenitori della squadra: “Sappiamo che non è facile, però siamo ambiziosi e positivi. Per noi i tifosi costituiscono l’uomo in più, specialmente quando giochiamo in casa. Sentiamo il loro incitamento (parla dei tifosi, ndr) e dobbiamo lasciare tutto in campo“.