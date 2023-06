Parma-Cagliari, probabili formazioni: Vazquez falso 9, Ranieri punta su Luvumbo

E' tutto pronto per la seconda semifinale di ritorno dei playoff di Serie B . Chi sfiderà il Bari nella finalissima che mette in palio l'ultimo pass per la Serie A ? Alle ore 20:30, allo Stadio "Ennio Tardini", il Parma ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri . Si riparte dalla vittoria in rimonta conquistata dalla compagine isolana in occasione del match d'andata disputato lo scorso martedì all'Unipol Domus, con gli emiliani che erano riusciti ad andare al riposo sul 2-0 a proprio favore prima delle reti messe a segno nella ripresa da Luvumbo (doppietta) ed il solito Lapadula .

Per provare a lottare ancora per la promozione, i padroni di casa sono obbligati a vincere: come da regolamento, infatti, in caso di parità di reti tra andata e ritorno, si qualificherà in finale la squadra meglio posizionata al termine della regular season, ovvero il Parma al quarto posto. In semifinale non sono previsti i supplementari o i calci di rigore. Tuttavia, gli ospiti godono di due risultati su tre a favore, con il Cagliari che avanzerebbe anche in caso di parità.