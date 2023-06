Parma-Cagliari 0-0: Ranieri, finale playoff. Pecchia out tra Radunovic ed i pali

Allo stadio 'Ennio Tardini' è andato di scena il match valido per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B , tra il Parma di Fabio Pecchia e il Cagliari del tecnico Claudio Ranieri . La sfida d'andata è terminata 3-2 in favore dei sardi, che partivano con il favore dei pronostici, grazie al gol di vantaggio.

-PRIMO TEMPO: Dopo una prima frazione all'insegna di un sostanziale equilibrio, con la compagine sarda che si è fatta preferire per armonia e coralità di manovra negli ultimi venti minuti, il risultato è rimasto fermo sullo zero a zero. Per quanto visto in campo erano gli uomini di Ranieri a meritare il gol di vantaggio prima di tornare negli spogliatoi. Lapadula al minuto 35' è stato in grado di sbloccare anche il match, prima di subire la revisione del VAR (posizione di offside) giocata che rimane comunque splendida del bomber del Cagliari che sterza, si gira e calcia sul secondo palo.