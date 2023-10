Palermo-Spezia, Firmino Elia su Salvatore: “Mi aspettavo un’altra chance per lui…”

Salvatore Elia scenderà in campo da ex in Palermo-Spezia. Queste le sensazioni del padre, Firmino, in vista di questo match delicato.

Parola a Firmino Elia. L'ex attaccante del Palermo, che con la maglia rosanero ha conquistato una promozione in Serie B, si è espresso alle colonne del Giornale di Sicilia in merito al match che vedrà la compagine allenata da mister Eugenio Corini ospitare lo Spezia in cui milita il figlio Salvatore, reduce da una stagione tormentata da un infortunio proprio con i siciliani.

"Le emozioni di Salvatore in vista di Palermo-Spezia? È molto difficile rispondere a questa domanda. Spero che sia una bella gara e uno spettacolo per tutti i tifosi. La squadra di Corini è una formazione che punta a vincere il campionato, mentre lo Spezia è partito in maniera più lenta rispetto ai programmi, ma ha ampi margini di miglioramento. Mi auguro che vinca la squadra migliore e che sia una partita divertente".

Sulla mancata conferma in rosanero di Salvatore - "Visto che si era trovato molto bene ed era partito nel migliore di modi nelle prime giornate di campionato mi aspettavo potesse avere un’altra chance. Però quando ci sono questi infortuni, come il suo, il calcio può darti delle delusioni. Ovviamente non entro nel merito, essendo stato anche io un calciatore. So che quando uno si fa male le cose cambiano".

