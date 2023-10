Palermo, Mutarelli: “Ecco le analogie tra Zamparini e City Group. Mi rivedo in Segre”

Tra i protagonisti della promozione in Serie A del Palermo nel 2004, Mutarelli analizza anche il modus operandi del City Group e di Zamparini.

Intervistato sulle colonne de "La Gazzetta dello Sport", l'ex centrocampista del Palermo, Massimo Mutarelli, protagonista della promozione in Serie A nella B 2003/2004, ha raccontato le proprie emozioni di quella storica annata, soffermandosi sul proprio ex presidente in Sicilia e sull'attuale proprietà rosanero:

"Quattro anni a Palermo sono indimenticabili. Per me è una seria candidata alla promozione diretta: vedo una rosa strutturata, una rosa importante e giocatori di categoria superiore. In B il segreto è la continuità, se saranno bravi a mantenerla non vedo come non possano andarci. Sono anche partiti forte e questo dà autostima. Fin dall'anno prima, con l'arrivo di Zamparini quando poi perdemmo la Serie A a Lecce, si creò un'unione formidabile anche quando si sbagliava. Se si sta ricreando questa condivisione tra le idee di un gruppo importante come il City Group, i giocatori, il tecnico e la piazza può diventare un'arma in più".

Differenze ed analogie tra il modus operandi del City Football Group e quello del compianto patron Maurizio Zamparini - "Due cambi di proprietà importanti che hanno portato entusiasmo allora come oggi, simili ma anche diversi. Zamparini sin dal primo anno investì molto su calciatori forti per tentare subito il salto. Il City Group ha una metodologia diversa. [...] Il primo anno hanno chiesto il consolidamento della Serie B e da questa stagione stanno provando a salire. C'è un metodo. Per quanto riguarda la gestione degli allenatori, Zamparini li mandava via anche dopo un pareggio. Oggi il segreto sta nell'individuare un tecnico preparato, affidandogli un progetto ed il tempo necessario per attuarlo col sostegno dei risultati. Corini offre grandi garanzie perché conosce l'ambiente. Palermo è una piazza che vuole sempre vincere. La società non ha cambiato i programmi in corsa quando lo scorso anno si sono ritrovati a ridosso della zona playoff".

Il Mutarelli di questo Palermo - "C'è un centrocampo così ben assortito che non vorrei sminuire nessuno! Se devo dirne uno, dico Segre".

Tanti giocatori forti nel Palermo vittorioso nel 2003/2004 ma nessuno aveva già vinto la Serie B in carriera, a differenza della rosa attuale a disposizione di Corini che ne conta diversi - "Avevamo giocatori forti scesi dalla Serie A come Luca Toni, Grosso, lo stesso Eugenio. Nessuno di noi aveva vinto la B ma per assurdo questa era la squadra più attrezzata. Avere giocatori di questo tipo è un vantaggio: sanno come gestire i momenti difficili perché ci sono già passati".

