Palermo, senti Cavasin: “Rosa favoriti insieme al Parma. Bari? Pesano ancora playoff”

“Penso che il Parma ed il Palermo siano le favorite visto che hanno squadre forti ed hanno speso molto. Credo abbiano un passo importante. La Serie B è durissima e il livello tra l’ultima e la prima non è come il distacco che si trova in Serie A”.

SUL BARI- “Sono due gli aspetti più importanti. Uno è la grande delusione per l’epilogo del campionato dello scorso anno. Pesano ancora tantissimo i 120 secondi che sono stati fatali. Il secondo aspetto, poi, è che la squadra non ha trovato gli equilibri dello scorso anno. Sono stati fatti cambi importanti, come per esempio in attacco. Secondo me la squadra deve ancora migliorare. Mignani è un allenatore molto bravo e che lo scorso anno ha dimostrato tutto sul campo. Dobbiamo ricordare anche che la squadra è cambiata tanto e i vari nuovi arrivi non sono ancora inseriti a pieno. Mi sembrerebbe assurdo discuterlo ora”.