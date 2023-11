Palermo-Brescia, da Lancini e Rispoli a Toni e Caracciolo: la formazione dei doppi ex

Diversi i giocatori che hanno militato sia nel Palermo che nel Brescia, scrivendo pagine importanti dei due club.

di Davide Raja

Nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie B, nel match in programma questo mercoledì 8 novembre alle ore 18:30, Palermo e Brescia si affronteranno allo stadio "Renzo Barbera".

Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale degli ex e “doppi ex” dagli anni 2000 in poi, proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex aquile e rondinelle, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERI

Sono in totale tre i portieri fra i più recenti doppi ex tra Palermo e Brescia, ovvero Federico Agliardi, Emiliano Viviano ed infine Alberto Pelagotti. La scelta per il nostro ipotetico undici titolare è ricaduta su Agliardi, classe 1983, acquistato dai rosanero nel 2006 proprio attingendo all'organico del Brescia.

DIFENSORI

Avendo scelto come modulo il 3-4-3, il terzetto arretrato vanta ben due ex Brescia di cui uno attualmente proprietà del Palermo, ovvero Ales Mateju e l'ormai svincolatosi dai rosa la scorsa estate Edoardo Lancini. Il difensore ceco ha guadagnato la titolarità nell'attuale scacchiere tattico di mister Eugenio Corini ed ha raccolto ben cento presenze con le "rondinelle" tra il 2018 ed il 2022. Lancini è cresciuto calcisticamente proprio a Brescia, vestendo la maglia rosanero dal 2019 e diventando uno dei protagonisti delle due promozioni del Palermo targato Dario Mirri sin dalla Serie D. Chiude il reparto difensivo Andrea Rispoli. Anch'egli ha trovato il proprio esordio tra i professionisti con i lombardi, consacrandosi però a Palermo tra la Serie A e la Serie B.

CENTROCAMPISTI

La curiosità del nostro ipotetico reparto di centrocampo è che tutti e quattro i componenti siano nativi proprio della provincia di Brescia. I gemelli Filippini sono piacevolmente ricordati dai tifosi rosanero più datati. Pur essendo stati entrambi dei pilastri del club lombardo, in pochi mesi, Antonio ed Emanuele sono stati fondamentali nella promozione del Palermo in Serie A nel 2004. In mediana spazio anche a Roberto Guana, cresciuto tra le file delle "rondinelle" e consacratosi in Sicilia dal 2006 al 2009, tra i protagonisti anche della avventura rosanero in Coppa UEFA. Chiude il reparto Eugenio Corini, con ogni probabilità l'emblema del confronto tra Brescia e Palermo, con il tecnico di Bagnolo Mella che siederà proprio sulla panchina rosanero contro la sua ex squadra.

ATTACCANTI

Il primo dei tre attaccanti è Stefano Moreo. Centravanti non particolarmente prolifico ma generoso nella fase offensiva, si è sempre distinto per intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Per il classe 1993 due stagioni in rosanero, arrivando nel calciomercato di gennaio del 2018 ed affermandosi nella stagione successiva fino al fallimento dell'U.S. Città di Palermo. Più che una bandiera, invece, per il Brescia è senz'altro Andrea Caracciolo. Storico bomber delle "rondinelle" con oltre 400 presenze raccolte, nella propria carriera è passato anche dalla Sicilia dal 2005 al 2007 con i tifosi rosanero che ricordano alcune sue reti di pregevole fattura, specialmente nelle coppe europee. Ciliegina sulla torta della nostra ipotetica formazione è senza dubbio Luca Toni, nella top 10 dei migliori marcatori della storia del Palermo ed autentico trascinatore della promozione in Serie A nel 2004. I rosanero acquistarono il classe 1977 proprio dal Brescia, consacrandolo come uno dei migliori realizzatori di sempre in Italia.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare degli ex e doppi ex di Brescia e Palermo:

Modulo 3-4-3: Agliardi; Mateju, Lancini; Rispoli; A. Filippini, E. Filippini, Guana, Corini; Moreo, Toni, Caracciolo.

Questo il totale degli ex e doppi ex dagli anni 2000 ad oggi:

Portieri: Pelagotti, Viviano, Agliardi

Difensori: Mateju, Lancini, Somma, Daprelà, P. Accardi, Rispoli, M. Pisano,

Centrocampisti: Benali, Martinelli, Dall’Oglio, Antonio ed Emanuele Filippini, Diamanti, Guana, Diana, Corini

Attaccanti: Moreo, Caracciolo, Possanzini, Lanzafame, Toni

