Modena, Ponsi: “A Palermo brutta partita, siamo andati in confusione. La salvezza…”

"Il rinnovo è una grandissima soddisfazione. Voglio ringraziare la società, è un grande atto di stima nei miei confronti. Cercherò di ripagare questa fiducia. A Palermo è stata una partita brutta, dopo un ottimo primo tempo abbiamo subito un crollo dopo i due gol subiti. Per fortuna la pausa ci aiuterà a recuperare qualche infortunato, fra cui anche io, e ci porterà a giocare con la testa libera contro il Cittadella. Dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile, ma non saprei dire quanti punti saranno necessari per essere tranquilli, dobbiamo trovare quella continuità che ci è mancata, alcune gare le potevamo pareggiare come con Ascoli e Como. Anche a Palermo dopo il pari siamo andati in confusione e ci siamo disuniti troppo, nei momenti difficili ci manca un po' di lucidità e dobbiamo migliorare.Sono contento di aver trovato continuità, non mi aspettavo di giocare così tanto all’inizio, ma ho sempre avuto la fiducia del mister. Rispetto alla Serie C, dove c’è molto caos mentre in B c’è più pulizia, ma molta più intensità”.