Minotti: “La Cremonese ha qualcosa in più. Playoff? Vincerà una delle prime 5”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto opinionista sul campionato di Serie B: "Sarà un arrivo in volata, Parma nettamente avanti".

Mediagol ⚽️ 27 febbraio 2024 (modifica il 27 febbraio 2024 | 13:16)

"Il Parma ha dimostrato di essere nettamente avanti. Sarà un arrivo in volata. La Cremonese ha qualcosa in più, per esperienza, allenatore e rosa". Lo ha detto Lorenzo Minotti, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'ex giocatore del Parma, oggi commentatore di Sky, che ha detto la sua sul campionato di Serie B, con la ventisettesima giornata al via oggi. Di seguito, le sue dichiarazioni:

PLAYOFF -"Corsa playoff? Vincerà una delle prime cinque, hanno qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo visto il Sudtirol in semifinale, quest’anno è diverso, gli investimenti e le profondità delle rose mi sembrano superiori. Le altre non possono reggere il confronto, la differenza in classifica non è casuale", ha proseguito Minotti.

LOTTA SALVEZZA -"La vedo dura riuscire ad agganciare il gruppo che oggi è al sicuro. Le ultime devono sperare in un crollo, ma hanno qualcosa in meno, la situazione mi sembra delineata e non vedo segnali di crisi. E poi guardate il Cittadella. Ha perso sei gare di fila ed è ancora ai playoff, vuol dire che quei blocchi sono delineati", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.