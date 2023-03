Genoa, Gilardino: “Secondo posto? C’è entusiasmo, ma restiamo con i piedi per terra”

"È stata una settimana importante per recuperare energie fisiche e mentali. Da lunedì poi iniziamo a preparare il match con la Reggina. Da parte della squadra c’è molto entusiasmo ma dobbiamo mantenere i piedi per terra , perseverare in quello che abbiamo fatto in questi mesi e conservare lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto".

Sulla Nazionale: "Nei settori giovanili servono competenza e formazione, a volte invece capita che ci sono allenatori su cui si investe poco e che non possono formarsi perché devono fare anche un altro lavoro. In queste circostanze si può essere spinti a cercare solo il risultato mentre dovrebbe essere la conseguenza della bravura dei singoli. Se si lavora sono convinto che si possano trovare talenti nei settori giovanili ma anche in Serie B e Lega Pro. L'attaccante centrale sta tornando di moda e per me sono fondamentali perché fanno giocare bene la squadra".