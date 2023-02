Genoa, Gilardino: “Cagliari forte, servirà gara solida. Vogliamo fare risultato”

Le parole del tecnico del Genoa in vista della sfida contro il Cagliari

Manca sempre meno al big match dell'Unipol Domus che vedrà Cagliari e Genoa affrontarsi nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico dei liguri, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli.

"Son tutte partite importanti e fondamentali. Da qui alla fine. Sia quando si gioca contro squadra come Cagliari, Frosinone o Bari sia contro squadre come il Cosenza. Domani affrontiamo una squadra forte, ringrazio Ranieri per i complimenti. Loro sono partiti e sono una candidata verso la promozione. Hanno in organico giocatori che hanno fatto la Serie A, in casa hanno un ruolino di marcia eccezionale. Ci sarà lo stadio pieno. In casa abbinano tecnica e forza. Da parte nostra noi vogliamo fare una partita solida dove ci sarà la possibilità di esaltare le nostre qualità, con fiducia e consapevolezza. Questa è la nostra volontà. Domani stratregicameet può anche essere un altro tipo di partita. Se loro vorranno partire forte o avere un atteggiamento più attendista. Confido nei ragazzi per l'entusiasmo che c'è in questo momento, per la voglia che stanno mettendo e ci vorrà la tigna giusta per affrontare questa gara. L'atteggiamento sarà determinante".

Sugli infortunati: "Sabelli e Frendrup sono recuperati, li altri invece no. Confido su chi c'è. Mi fido molto del gruppo e di chi ho a disposizione. Questa è la mia idea, di non cercare scusanti o alibi. Chi è fuori è importante e ci auguriamo che tutti rientrino. Pensiamo ad oggi e sono positivo nelle sensazioni di chi scenderà in campo".

Sul Cagliari: "Il Cagliari ha in organico giocatori forti e che fatto fatto categorie superiori. Da parte nostra vogliamo fare una partita solida, in fiducia per il momento e avere la consapevolezza da squadra di dover sacrificarsi per ottenere i risultato. Questa squadra, se sa sacrificarsi, può ottenere risultati positivi. Sappiamo e abbiamo rispetto di chi andiamo ad affrontare ma dalla nostra vogliamo mettere le armi migliori per poter dar fastidio al Cagliari. Puscas è fra quelli recuperati? George ha recuperato".

Sulle condizioni generali della squadra: "Spiace solo per gli infortuni che stiamo avendo in questo momento però è normale che sia nel lavoro tecnico-tattico sia nel lavoro dei preparatori atletici sono una garanzia. Mi hanno dato una mano, oltre allo staff tecnico, lo staff dei preparatori atletici. E' merito di tutti. Gli episodi degli scatti di Strootman e di Sturaro sono simbolici. Li ho fatti vedere alla squadra perchè rappresenta la voglia di dare continuità negli atteggiamenti. E questo è molto gratificante per un allenatore. Abbiamo avuto poco tempo per festeggiare perchè c'è già un'altra partita e la gara di domani avrà bisogno di un altro atteggiamento. Siamo pronti a questo".

Sul turnover: "Giocando ogni quattro giorni è normale che bisogna valutare tutte le situazioni dei singoli. Le valutazioni sono in corso sia per la partita di domani che per quella di lunedì. Si cerca di fare le cose nel modo giusto per i giocatori. Come è successo che Criscito è rimasto fuori e ha giocato Haps, domani ci sarà invece possibilità per lui".

Sulle condizioni di Aramu e Coda: "Aramu può recuperare un po' prima rispetto a Coda. Non vi so dare le tempistiche precise, mi auguro che entrambi possano essere più presto con noi".