Cremonese, verso il Palermo: partite a tema, personalizzato per Tuia. Il report

Mentre prosegue la prevendita dei biglietti per l’attesa sfida con il Palermo (QUI LE INFO BIGLIETTI), la Cremonese si è allenata in mattinata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” sotto lo sguardo interessato di Steffen Højer, commissario tecnico della Nazionale Under 21 danese. Esaurita la parte riguardante l’attivazione muscolare in palestra, la squadra si è spostata sul campo numero 1 dove il lavoro è proseguito con una postazione tecnica, esercitazioni tattiche, partita a tema e partita su campo di 60 metri. Attività personalizzata per Tuia.