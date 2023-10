Como, Ludi: “Nostre ambizioni alte, l’obiettivo è la Serie A”

"Voglio solo dire che, un conto sono le ambizioni e un’altra cosa sono gli obiettivi. Il nostro obiettivo è quello di salire di categoria quando tutte le componenti, tecniche, di staff, societarie e territoriali saranno pronte per questo passo, per non farci trovare impreparate al salto. Lo stadio? Non sono la persona più adatta a parlare dell’argomento, perché io sono focalizzato sull’area tecnica, mentre c’è un’area specifica della società che si occupa dell’impianto. Posso dire che, come tutti sanno, c’è la volontà di avereun nuovo impianto, c’è la disponibilità delle istituzioni ad affrontare l’argomento. Il punto di partenza mi pare ottimo”.