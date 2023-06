Cittadella, Marchetti: “Lavoriamo per costruire squadra che lotta e non molla mai”

"A Cittadella contano i rapporti umani, non la durata dei contratti: a Claudio Foscarini ho fatto per dieci stagioni il contratto annuale. Ci trovavamo in sede, ci confrontavamo, e si continuava assieme. E credo sia la cosa più bella del mondo, perché rinnovi ogni volta la voglia di stare e continuare assieme, senza vincoli né costrizioni".

"Gorini è stato un mio giocatore per un sacco di anni, poi ha fatto il secondo a Foscarini e Venturato. Da un paio di stagioni è alla guida della prima squadra: è stata una chiacchierata tra due persone che si conoscono bene, lui sa come ragiono. Abbiamo discusso su come ripartire, con rinnovato entusiasmo e con la voglia di crescere, anche da parte sua. Gorini ha fatto tesoro dell’esperienza passata, e può contare su uno staff di amici. Si lavorerà quotidianamente per costruire un Cittadella che lotta, che non molla mai. Una squadra difficile da affrontare per tutti. Iori? Manuel ha fatto due anni buoni con le giovanili, nel suo percorso di crescita c’è la voglia di fare un’esperienza con i grandi, che gli darà ulteriori stimoli per migliorare. É una scelta consapevole e ponderata".