Catanzaro-Parma, Vivarini: “Atteggiamento sbagliato, siamo delusi. Dalla prossima…”

"Questa è la Serie B, quando si trova una squadra con le individualità sopra la media non devi sbagliare nulla. Noi avevamo preparato la partita per limitare le loro ripartenze, ma non siamo stati al loro livello. Ci doveva girare bene qualcosa in avvio, ma ci è mancata la finalizzazione, l’attenzione sui vertici loro, ma loro ci hanno semplicemente sovrastato. La cosa che voglio rivedere sono i tre gol che abbiamo preso quasi in fotocopia, in genere sono i gol che facciamo noi. Di sicuro c’è bisogno di rivedere qualcosa a livello difensivo. Questa partita ci fa capire che l’atteggiamento che abbiamo avuto contro la Cremonese, alla prima, non era del tutto sbagliato. Questa gara ci deve riportare al giusto equilibrio senza essere scriteriati. Noi dobbiamo essere bravi a migliorare e per farlo bisogna necessariamente passare da sconfitte come queste. La cosa più bella della giornata è l’entusiasmo della nostra gente che ringrazio a nome di tutta la squadra. Siamo distrutti perché non siamo abituati a queste cose. Speriamo di ricambiare subito tutto quest’affetto con una prestazione degna sin dalla prossima. Fino al tre a zero ci credevamo perché avevamo facilità ad arrivare nella loro area, con l’ingresso di Brignola ho cercato di cambiare caratteristiche rispetto a quelle di Sounas. Ai ragazzi non rimprovero l’approccio, ci siamo persi dopo il gol, anche questo è qualcosa su cui lavorare perché dobbiamo essere più attenti, ora le analizzeremo e cercheremo di metterle in ordine".