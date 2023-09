Catanzaro-Parma, Man: “Noi qua per vincere. Siamo una squadra competitiva e…”

“Siamo venuti qua per giocare e per vincere. Ho trovato un po’ di continuità negli allenamenti, ora sto bene fisicamente e sono contento per quello che riesco a dare alla squadra. Il mister mi mette in campo e io voglio aiutare i miei compagni per vincere. Sto bene, mi sono fermato due settimane, voglio stare dentro e con la squadra. Sono contento per oggi, abbiamo fatto una bella partita, una partita di squadra e siamo contenti. Volevamo vincere la partita, oggi abbiamo fatto una grande partita. Con il nostro lavoro siamo riusciti a trovare gli spazi per attaccare, abbiamo aspettato. Lavoriamo tutti i giorni, siamo insieme e sono contento che siamo una squadra competitiva. Il Catanzaro è una bella squadra, ha fatto un bel campionato fino ad ora ma non sempre riesci a vincere”.