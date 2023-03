Catanzaro, Noto: “Per la Serie B spiace privarsi di alcuni protagonisti dell’impresa”

Parola a Floriano Noto . Il presidente del Catanzaro , dopo la promozione in Serie B della formazione di Vivarini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, descrivendo obiettivi e programmi in vista della prossima stagione del club calabrese, che dunque sarà neopromosso dalla Lega Pro . Di seguito, le sue parole:

"Dobbiamo essere tutti presenti con la questione stadio, noi abbiamo fatto il massimo chiudendo in anticipo la stagione abbiamo dato anche la possibilità agli enti di pianificare tutto. Ho paura solo dell’aspetto gestionale per le gare d’appalto, speriamo vengano trovate imprese serie. Calciomercato in vista della cadetteria? Oggi abbiamo quasi 24 over ma in serie B dovranno essere 18, dispiacerà davvero molto privarsi di alcuni protagonisti di una stagione esaltante"