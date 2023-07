Caos Serie B, situazione Lecco: Di Nunno pronto al ricorso, il Brescia attende

In particolare, i giudici della "Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche" hanno deliberato che: "non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza". Tale motivazione però ha sollevato non poche polemiche in casa Lecco. I nerazzurri hanno raggiunto la promozione in Serie B solo il 18 giugno, superando il Foggia nel doppio confronto finale. La scadenza per la consegna del necessario per l'iscrizione in cadetteria era fissata invece per la mezzanotte del 20 giugno, praticamente 48 ore più tardi. Proprio su tale ragione si fonda il ricorso presentato dai lombardi.