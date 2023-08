Calciomercato Brescia, la Serie B è vicina: Bisoli e Mangraviti verso la permanenza

La Serie B è sempre più vicina per il Brescia, la X del calendario. Il DS Castagnini ha fissato alcune priorità in sede di calciomercato.

Con il ricorso rigettato da parte del Tar del Lazio, la "terra promessa" Serie B si allontana per la Reggina, mentre si avvicina per il Brescia. Sarà dunque compito del direttore sportivo delle "rondinelle", Renzo Castagnini, fornire una rosa quanto più competitiva per il tecnico Daniele Gastaldello.

Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, tra le priorità in sede di calciomercato in casa biancoazzurra ci sarebbero le permanenze di alcuni punti fermi della formazione. Tra questi c'è senza dubbio il capitano Dimitri Bisoli, tra i più disperati dopo la retrocessione sul campo dopo la finale playout persa sul campo con il Cosenza pochi mesi prima. Verso la conferma anche Massimiliano Mangraviti con il contratto in scadenza nell'estate 2024 proprio come il figlio del tecnico del SudTirol. Trattative ben avviate, infine, sembrano esserci anche con Matthieu Houard, Alexander Jallow e Giacomo Olzer.