Secondo quanto riportato da Sky Sport è fatta per l'approdo del terzino sinistro in biancorosso. Il classe '99 è reduce da una stagione al Frosinone in cui ha collezionato 20 presenze, contribuendo alla vittoria del torneo cadetto.