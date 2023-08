Calciomercato Bari, ad un passo Sibilli dal Pisa: trattativa ai dettagli

Il Bari si muove sul mercato a pochi giorni dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio", i biancorossi sarebbero vicini a piazzare un nuovo colpo per il centrocampo. Si tratta di Giuseppe Sibilli, classe 1996, reduce da tre stagioni con il Pisa dopo le esperienze vissute in Serie C con Albinoleffe e Sicula Leonzio. La trattativa, stando a quanto si apprende, sarebbe già ai dettagli. Sibilli nell’ultima stagione ha totalizzato trentadue presenze e tre reti in maglia nerazzurra.