Cagliari-Perugia, Liverani: “Domani esisterà solo la vittoria. Presidente non felice”

"Per noi è evidente che non abbiamo altri risultati e lo spirito dev'essere di affrontare una squadra da ultima in classifica: noi dobbiamo avere la fame e la rabbia di chi deve vincere per forza. Il presidente ha voluto trasmettere a tutti la voglia di fare il massimo perché se lo merita Cagliari. Non era felice, ma ha espresso vicinanza a tutti e questo ha un grande valore per i ragazzi. Su Capozucca io posso rispondere ma, io nei posti dove lavoro, se non condivido qualcosa, lo dico quando succede. Parlarne dopo mi dà la sensazione di una cosa che io non so fare. Io mi sarei alzato e me ne sarei andato, è troppo facile parlare dopo che si va via. Per me tutti i giocatori presi sono stati condivisi e accettati. Se lui aveva un pensiero diverso, mi aspettavo lo dicesse prima".