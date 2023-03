Cagliari, Goldaniga: “Grande campionato del Sudtirol, servirà attenzione”

"La Società e il Mister ci tenevano tantissimo a portarci qui a Villacidro, sono occasioni per incontrare i nostri tifosi e ricevere tutto il loro affetto. È stata davvero una piacevole giornata: abbiamo fatto un buon allenamento con tanta gente sugli spalti che è venuta a vederci”.

"Ranieri? Abbiamo sistemato la fase difensiva, nel girone di ritorno ci sono state tante partite in cui non abbiamo preso gol o ne abbiamo subiti pochi, in Serie B è importante. Possiamo contare su una rosa forte, che da un momento all’altro può fare gol. Continuiamo su questa strada”.