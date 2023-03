Cagliari-Genoa 0-0, pari tra Ranieri e Gilardino: equilibrio totale all’Unipol Domus

Seppur mostrando una discreta supremazia territoriale i rossoblù non hanno impensierito più di tanto gli uomini di Ranieri nel complesso dei novanta minuti. Col trascorrere del tempo sono venute fuori maggiore densità ed attenzione in fase di non possesso da entrambe le parti. Nonostante qualche potenziale sussulto, e gli ingressi nel finale di Salcedo ed Haps, la formazione ospite non è riuscita mai ad incidere. Unico brivido reale quello di Sabelli, che ha sparato alto una conclusione partita da distanza ravvicinata. Il Cagliari, nonostante i zero tiri in porta complessivi ha comunque dimostrato di avere un’identità tattica solida e formata, sorretta da un impianto di gioco tangibile. Pur con le sue imperfezioni, i suoi limiti, i suoi errori, per livello di organico i sardi potranno ambire ai piani alti della classifica.