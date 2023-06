Cagliari-Bari, Ventura: “Finale playoff non scontata. Gol Benedetti? Ho esultato”

DA CAPRILE A CHEDDIRA - "Mi è bastato dare un occhio alle prime gare di Caprile per accorgermi che siamo di fronte a un giocatore importante con la 'i' maiuscola. È destinato a grandi palcoscenici. Cheddira aveva dentro tanta fame e voglia di riscatto, nel girone di andata è stato il trascinatore del Bari, una leggera flessione ci stava dopo che ha fatto il Mondiale con il Marocco, ma in questo finale è tornato un terminale formidabile. Per come attacca la profondità è di alto livello. Lapadula? In Serie B è un extralusso. Basti pensare che uno come Pavoletti deve stare in panchina. Ma penso anche a Nández, l’estate scorsa lo volevano tutti, l’Inter lo insegue da due anni, lui è rimasto sull’Isola e nel vedere l’altra sera Parma-Cagliari ho visto anche in lui lo spirito che serve in Serie B abbinato a una qualità da Serie A".